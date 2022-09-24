ما جديد قضية "زورق الموت"؟

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أعلن أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير عن "استلام الصليب الاحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري جثتي لبنانيين عرف منهما سلمى محمد التلاوي وجثتي فلسطينيين هما سامر احمد لوحيد وعامر وسام عبدالهادي، عند الحدود اللبنانية السورية في العريضة، كان قد تم انتشالها من البحر نتيجة غرق الزورق أمس في المياه الاقليمية السورية، على أن يتم تسليمها الى ذويها لاحقا".وأشارت المعلومات الى ان لبنان تسلّم 3 فلسطينيين مصابين ناجين من "مركب الموت" الغارق قبالة جزيرة أرواد، وهم وسام محمود التلاوي، محمود فارس اسماعيل وابراهيم شكري منصور.