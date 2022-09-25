مرشح رئاسي من "خارج المنظومة": لن انسحب

يؤكد مرشح رئاسي يصنّف نفسه "خارج المنظومة" التي حكمت البلاد انه مستمر في ترشحه حتى النهاية ولن يتراجع حتى لو لم تكن له اي حظوظ جدية بالفوز في الاستحقاق الرئاسي، خصوصا انه يضمن حصوله على اصوات عدد لا بأس به من النواب المقربين منه".

وتؤكد المصادر " ان هذا المرشح لم يعلن بعد ترشيحه لكنه يعتبر أحد ابرز المطروحين من قبل الفريق السياسي المعارض لحزب الله، ويحاول الحصول على إجماع لكي يخوض المعركة بشكل اكثر صراحة، مستفيدا من علاقاته بجهات دولية فاعلة".

وترى المصادر "ان المرشح الذي فاز في الانتخابات النيابية الاخيرة ليس في وارد دعم اي مرشح حليف له، وقد اكد ذلك في اكثر من جلسة خاصة".