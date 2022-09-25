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لبنان

كلفة المحضر ستكون باهظة جداً.. كهرباء جبيل تحذر مشتركيها من سرقة التيار

Lebanon 24
25-09-2022 | 03:18
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حذرت شركة "بيبلوس" للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل، مشتركيها من سرقة التيار، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حقهم، "رأفة بهم وبعائلاتهم، لان كلفة المحضر ستكون باهظة جدا عليهم"، مؤكدة رفضها قبول المراجعة من اي كان بحق اي سارق مهما علا  شأنه.
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واشارت في بيان الى ان "فرق التفتيش لديها تسطر اسبوعيا عشرات المحاضر، وهي مستمرة في عملها عند ابلاغها عن اي سرقة"، لافتة الى ان "هذه الاعمال ستزيد من ساعات التقنين".
 
واكدت انها ستعلن لاحقا عبر وسائل الاعلام وصفحتها عن إسم كل شخص يسرق التيار "لاسيما وان الاسماء اصبحت معروفة من ارقام العدادات"، مجددة دعوتها للمشتركين الى "اعتماد التقنين الذاتي بدلا من سرقة التيار".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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