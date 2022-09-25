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لبنان

القرار صدر.. المصارف ستفتح أبوابها في هذا التاريخ

Lebanon 24
25-09-2022 | 03:34
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أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، اليوم الأحد، استئناف العمل ضمن المصارف اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمة الزبائن.
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وجاء بيان الجمعية: "عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا تداولت فيه في وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة".
وأضاف: "وعليه، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 26/9/2022، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".
وختم: "يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة".
 
 
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