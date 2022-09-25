الجيش يُوقف أحد الفارّين من نظارة فصيلة جونيه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الأحد، توقيف السوري "ع.أ." عند حاجز الجيش في منطقة شدرا - عكار.

ووفقاً للجيش، فإنّ الموقوف هو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه.