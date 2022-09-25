كلاس للشباب: لا تهاجروا إجعلوا لبنان في قلوبكم

إلتقى وزير الشباب و الرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في قاعة الشهيد محمود فقيه في مقر قيادة اقليم الجنوب لحركة "أمل" في مدينة النبطية الفاعليات الرياضية، في إطار جولته في الجنوب، بدعوة من مكتب الشباب والرياضة في حركة "امل".

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وخلال اللقاء، كانت كلمة لكلاس تحدث فيها عن معاني المحبة للجنوب والتقدير للجهود التي تقام في اطار تعزيز الرياضة ودعم الشباب.

وقال: "وزارة الشباب والرياضة هي وزارة للشباب وليست فقط للرياضة وما يعنينا في عملية انماء الرياضة وتحصين الشباب هو الخطر الناعم الذي يهدد مجتمعاتنا الشبابية والتي علينا كإتحادات وتنظيمات ان نقاومها ونحصن شبابنا تجاه الادمانات المتعددة وليس فقط المخدرات وغيرها، فشبابنا معرضون للكثير من التحديات والمغريات، ووظيفتنا أن نحصنهم وان نكون الى جانبهم وان نسبقهم من اجل بناء مجتمع متكامل ومتضامن، ولدولة الرئيس نبيه بري الذي أرفع له تحية إكبار واحترام وتقدير من هذا المقر، فعندما كان يقال ان لبنان مجتمع تعددية تحدث عن التكاملية في مجتمعنا حيث ان لكل شخص في المجتمع دورا لا يمكن انتقاصه، وهذه من اهم وظائف الأندية والاتحادات الرياضية التي تلاقي الشباب الى منتصف الطريق".

وأضاف: "نحن لا نقول للشباب لا تسافروا بل نقول لهم لا تهاجروا، اجعلوا لبنان في قلوبكم".

في الختام، تم تقديم درع تقديري لكلاس عربون تقدير وامتنان لزيارته.