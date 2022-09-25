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لبنان

هكذا تم توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه في جونية

Lebanon 24
25-09-2022 | 04:25
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أعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج ينشط في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، ويدعى:

 

- ف. ك. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

 

بتاريخ 13-9-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة جونية، حيث أوقفته، بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدّرات، وبعد أن حاول مقاومة عناصر الدورية. كذلك أوقفت برفقته أحد زبائنه، المدعو:

 

- ب. ن. (من مواليد عام ١٩٧٠، لبناني) بحقّه بلاغ صادر عن الإنتربول بجرم شِك من دون رصيد.

 

ضُبط في حوزة الأول: /3/ علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /12،3/غ، /49/ مظروفًا من المادّة ذاتها زنتها حوالي /49/غ، /10/ علب بلاستيكية تحتوي على "باز الكوكايين" زنتها حوالي /25/غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

 

كذلك ضُبِطَ في منزله، في محلّة البوار:

 

- علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،2/غ

 

-/31/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها حوالي /50/غ

 

-/5/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /24،5/غ

 

- مبلغ مالي.

 

اعترف الأول بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن في مناطق جبل لبنان، واعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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