وزير الزراعة من عمان: بتنا في نهاية الأزمة

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "الأزمة أكبر من كل الحسابات وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدودا ولا تناقضات، بل هو همنا الموحد لجهودنا". أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "الأزمة أكبر من كل الحسابات وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدودا ولا تناقضات، بل هو همنا الموحد لجهودنا".

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وقال الحاج حسن في كلمة له، خلال مشاركته في الإجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في لبنان والعراق وسوريا والاردن، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان، إن"هذا الأمر دفعنا لنلتقي مجددا بعد قمة بيروت وبغداد، لنؤكد أن مخرجات قمة بيروت تشكل أول مدماك لبناء شراكة رباعية نطمح أن تتوسع لتشمل كل الدول العربية".

وأضاف: "أمننا الغذائي أيها السادة يتهدده أكثر من أزمة ما يحتم وجود سبل تضع الأولويات للإستدامة والرؤية العلمية للعلاقات البينية بين دولنا".

وتابع: "للتغيير المناخي حصته الوازنة في ما تم وسيتم الاتفاق عليه بيننا، إضافة إلى انسياب المنتجات الزراعية وكيفية الاستثمار في القطاع الزراعي كأولوية للنهوض بالإقتصادات الوطنية".



وقال: "محكومون بالتلاقي والشراكة. شراكة عربية جامعة موحدة للجهود، ليس المطلوب الإنصهار بل التفاعل والتكامل".



وأوضح الحاج حسن أن "رفع مستوى الأمن الغذائي هو هدف لنا كدول مجتمعة، وهذا اللقاء نعول عليه كثيراً في صناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاع العام والخاص".



وقال: "إضافة إلى شراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا. إننا ندعو إلى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق معنا بغية الوصول إلى النتائج المرجوة"، مؤكدا أن "توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحة لنا جميعا لننطلق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأخوة الأشقاء العرب".



وتوجه الى الملك عبدالله: "من عمان أخاطب جلالة الملك لأشد على يده في إكمال مساعيه وجهده في سبيل التأليف بين القلوب وإيجاد الحلول على مستوى العمل العربي المشترك".



وختم الحاج حسن كلمته بالتطرق الى الاوضاع اللبنانية، وقال: "نمر بمرحلة صعبة، لكننا بتنا في نهاية الطريق وسنخرج قريبا أقوياء كما في كل مرة، نحمل عقولنا وقلوبنا ومحبتنا على أكفنا وننشرها في وطننا العربي والعالم لنستحق بجدارة هذه الحياة".