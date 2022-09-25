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لبنان

البزري: تأخير الاستحقاق الرئاسي جريمة بحقّ لبنان

Lebanon 24
25-09-2022 | 04:35
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 أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أننا "نعيش مرحلة التفكك الكامل للدولة"، لافتا إلى أنه "يجب حل الموضوع من جذوره".
 
 واعتبر في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أن "هناك تناقضاً في البيان الأميركي السعودي الفرنسي"، مؤكّداً أن "الزخم الذي يعطى لتشكيل الحكومة هو مؤشر مبطّن لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".
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وطالب البزري بالانفتاح على القوى السياسية كافة، داعيا إلى "التعامل مع الرئيس المقبل بأنه رئيس يدير البلاد سواء انتخبناه أم لا".
 
 
ورأى أن أي لقاء خارج إطار محاولة انتخاب رئاسة الجمهورية هو مضيعة للوقت، مشيرا إلى أن "تأخير الاستحقاق الرئاسي جريمة بحق لبنان". 
 
 
وكشف أن "لقاء دار الفتوى ليس طائفيا وهو تعبير عن رغبة جمهور ساحة معينة بأن تكون فاعلة وعدم إهدار طاقاتها"، مشيرا إلى أن "الأفكار طرحت بحرية والبلد يحتاج إلى كل أصدقائه".
 
 
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، أبدى البزري تفاؤله بهذا الخصوص، وقال: "إن احتمال الترسيم مرتفع". 
 
 
وأكد البزري أن "الموازنة هزيلة وهي أشبه بالشعر. النقطة الخلافية انها مربطة بعدد من القوانين وهذه الموازنة لا تستحق الثقة". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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