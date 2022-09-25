28
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاووق: تدخلات السفارات في الاستحقاق الرئاسي نذير شؤم للبنان
Lebanon 24
25-09-2022
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أنه "لولا المقاومة لكان العدو الإسرائيلي ومن معه قد استخرجوا النفط والغاز ولم ينتظروا أحدا، وما كان أحد يعبأ بلبنان أو بحقه وثرواته، ولكن عندما تدخلت معادلة المقاومة، نجحت في تعزيز موقع وموقف المفاوض اللبناني، ووضعت لبنان على مسار تحقيق نصر جديد".
Advertisement
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ميس الجبل للفقيد منير سلمان جعفر والد الزميل زياد جعفر بحضور علماء دين وفاعليات، أشار الشيخ قاووق إلى أن "الأزمة في لبنان تزداد سوءا، والانهيار صار بوتيرة متسارعة، وهناك جهات وقوى في لبنان ودول خارج لبنان لا تريد للبنان أن يتعافى، ولا أن يخرج من أزماته، وإنما تريد أن تستغل أوجاع اللبنانيين، وتوظفها وتعمقها من أجل تحقيق أهداف سياسية".
وأكد أن "أولوية حزب الله هي العمل بكل جهد لتحقيق معالجات ملموسة وحلول حسية تخفف من معاناة اللبنانيين الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ونأمل في الأيام القادمة أن يشهد لبنان سلسلة من الانفراجات على مستوى إقرار الموازنة وتشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية وتأمين ساعات من الكهرباء".
وأوضح أن "مال الذين يدعون الصداقة والأخوة مع لبنان هو للتحريض على المقاومة، وليس لمساعدة الدولة، وهؤلاء يتدخلون اليوم بالانتخابات الرئاسية بشكل واضح وعلني وأمام الكاميرات بالصوت والصورة، وكفى بذلك انتهاكا للسيادة والكرامة الوطنية"، معتبرا أن "تدخلات السفارات في الاستحقاق الرئاسي نذير شؤم للبنان، لأنه يبعد اللبنانيين عن التوافق، ويعقد الاستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر".
وختم قاووق: "نحن قادمون بإذن الله على إقرار موازنة وتشكيل حكومة وإلى تحصين وتحصيل الثروات النفطية والغازية، وعلى استقبال الفيول من إيران من أجل تبديد هذه العتمة في لبنان، فهكذا هي إيران الدولة، الصديق الحقيقي للبنان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر وفاة نادين الراسي ووالدتها ينتشر.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة (فيديو)
Lebanon 24
خبر وفاة نادين الراسي ووالدتها ينتشر.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة (فيديو)
00:39 | 2022-09-25
25/09/2022 12:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكون "معالي الوزير" فخامة الرئيس العتيد؟
Lebanon 24
هل يكون "معالي الوزير" فخامة الرئيس العتيد؟
01:30 | 2022-09-25
25/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين ممثلين لبنانيين في أحد المسلسلات تُحدث ضجة.. والجمهور غاضب!
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين ممثلين لبنانيين في أحد المسلسلات تُحدث ضجة.. والجمهور غاضب!
00:00 | 2022-09-25
25/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سبع سنوات.. هذا ما حصل اليوم في مطار بيروت
Lebanon 24
بعد سبع سنوات.. هذا ما حصل اليوم في مطار بيروت
14:28 | 2022-09-24
24/09/2022 02:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وديع الشيخ في قبضة مخابرات الجيش.. هذا ما ضبط بحوزته
Lebanon 24
وديع الشيخ في قبضة مخابرات الجيش.. هذا ما ضبط بحوزته
15:33 | 2022-09-24
24/09/2022 03:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-09-25
لقاء دار الفتوى: الطائف ووحدة الصف ومنع الفراغ الرئاسي
11:31 | 2022-09-25
وفد قطريّ في لبنان هذا الأسبوع.. فرص عمل في الدوحة!
11:18 | 2022-09-25
بالصّورة.. شاهدوا ماذا حصل في قرية الغجر المُحتلّة
11:10 | 2022-09-25
رعد: الأميركيون يمنعون وصول رئيسٍ يعرف حقّ المقاومة
11:05 | 2022-09-25
حميه: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن السداد سيختم موقعه بالشمع الأحمر نهائياً
10:50 | 2022-09-25
فضل الله: نريد رئيسا وطنيا للجمهورية لا يقبل المس بالسيادة
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
25/09/2022 18:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
25/09/2022 18:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
25/09/2022 18:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact