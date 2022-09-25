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لبنان
القومي أحيا ذكرى عملية "الويمبي"
Lebanon 24
25-09-2022
|
07:20
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أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية "الويمبي"، في احتفال في القاعة التي تحمل اسم منفذ العملية خالد علوان، في حضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى جانب رئيس المجلس الأعلى في الحزب سمير رفعت.
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وألقى كلمة القوى الوطنية، أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان، لفت فيها إلى أن "عملية خالد علوان على أرض سيدة العواصم استنهضتنا جميعا حتى استمرينا في المقاومة لنصل إلى هذه المرحلة. إنها سلسلة وتراكم نضال من كل عملية كانت تجري على أرض لبنان من بيروت الى الجنوب". ورأى أن "من يريد تحرير فلسطين عليه البدء بتحرير نفسه من الداخل وبعدها نذهب جميعنا الى فلسطين".
واعتبر أن "التفاوض مع هوكشتاين اليهودي هو تخل وانتحار، فثرواتنا لنا والاتفاق والتسوية ليس انتصارا، وكما قال عبدالناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".
ودعا إلى "إعادة مجد الحركة الوطنية ببرنامجها المرحلي لكي نقضي على هذا النظام ونسير على نهج خالد باتجاه فلسطين كل فلسطين وتحريرها مع قدسها الشريف".
وكانت كلمة باسم الفصائل الفلسطينية ألقاها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو كفاح غازي الذي عزى أهالي شهداء زورق الموت الذين قضوا في البحر قبالة جزيرة أرواد بطرطوس. وأشار إلى أن "عملية الويمبي شكلت منعطفا ثوريا مقاوما للبنان وفلسطين والأمة، فهي فاتحة تحرير بيروت وطرد المحتل الصهيوني من ربوعها، انها عملية نوعية بارزة تضاف اليها عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، فكانت المعارك والملاحم البطولية التي سطرتها قوى الثورة الفلسطينية واللبنانية في الجنوب وخلدة والناعمة وكل بقعة وصل إليها الاحتلال".
واعتبر أن "حزب الله بنى استراتيجية تحرير لبنان وإلى جانبه كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وتبنوا دعم فلسطين وشعبها ومقاومتها، بل أصبحت العنوان". وانتقد "النهج الذي يتسابق أصحابه إلى احتضان العدو الصهيوني والسقوط أمام أقدامه صاغرين، وهو نهج مدمر لقضية فلسطين التي هي قضية الأمة". مشددا على أن "شعب فلسطين ومقاومته يسطران اليوم ملاحم البطولات في كل مدينة وقرية على امتداد الوطن من نهره الى بحره".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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