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لبنان

تطورات جديدة بقضية المُودعة سالي حافظ.. هل ستُسلّم نفسها؟

Lebanon 24
25-09-2022 | 07:34
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قال رئيس جمعية المودعين حسن مُغنية، اليوم الأحد، إنّ المُفاوضات مع المُودعة سالي حافظ شارفت على الإنتهاء بشأن ملف اقتحامها مصرف "بلوم بنك" قبل أسبوعين للحصول على وديعة ماليّة.
وأشار مُغنيّة إلى أن حافظ ستُسلّم نفسها للقوى الأمنية بعدما توارت عن الأنظار منذ لحظة اقتحامها للمصرف، موضحاً أن ذلك سيحصل بعد ضمان عدم تقديم المصرف أي دعوى بحقّ المُودعة.
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إلى ذلك، أفاد ناشطون آخرون إلى أنّ المفاوضات تشمل تقديم ضمانات أخرى تقضي بعدم فتح أي ملفات أخرى تتعلق بنشاطات حافظ ضمن التظاهرات أو التحركات التي كانت تُشارك فيها باستمرار. 
 
 

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