شيخ العقل: لتشكيل حكومة سريعا وانتخاب رئيس جديد في الموعد المحدَّد

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دعا شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الى "تشكيل حكومة سريعا وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدَّد يعيد الثقةَ بالدولة ومؤسساتها، لعلَّ عجلة الإصلاح والإنماء تنطلق إلى الأمام"، مشددا على ضرورة "ترسيخ الثقة بمؤسساتنا وتعزيز أمل الناس بمستقبلهم وتثبيتهم في أرضهم ووطنهم بالرغم من كل التحديّات والصعاب".كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال حفل تدشين مشروع انارة جميع مباني مؤسسة بيت اليتيم الدرزي على الطاقة الشمسية بشكل كامل.