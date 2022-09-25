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لبنان

كلاس: بري حامي الدستور والامين على عدالة التشريع

Lebanon 24
25-09-2022 | 08:25
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أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ان "الرئيس نبيه بري حامي الدستور والامين على عدالة التشريع والحريص دائما ان تبقى نوعية لبنان بتنوعه وان يكون الاستقرار الدستوري والتشريعي اعدل من تعددية الاراء واهم من مصالح الجماعات وارفع من اي اهتمام، فلبنان يستحق كل جهد وجهاد تشاورا وتشكيلا وثقة وترسيما وزعامة وطنية نهائية الخيار صلبة القرار".
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كلام الوزير كلاس جاء خلال رعايته وضع حجر الاساس لمجمع علي حبيب جعفر الرياضي في بلدة جويا بدعوة من نادي جويا الرياضي. 


واضاف كلاس: "ان الانماء بالرياضة والثقافة هو استثمار للشباب وثقة بقدراتهم ويعزز التعلق بالارض التي تمثل التراث والعراقة، واعتبر ان هذا الانجاز الحضاري  له عدة ابعاد واهمها انه يحصن الشباب ويثبتهم في ارضهم".

وشكر في ختام كلمته المهندس حبيب جعفر على التكفل ببناء المجمع الرياضي، "الامر الذي يدل على الوفاء للارض والجنوب وصدق الانتماء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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