مراد: لتشكيلِ حكومة اليوم قبل الغد

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أعلنَ النَّائبُ حسن مراد في كلمةٍ له من الأونيسكو عشَّيةَ الذِّكرى 52 لرحيلِ جمال عبدالنَّاصر أنه سيرفضُ مشروعَ الموازنةِ المقترحَ أمام المجلسِ النِّيابيِّ يوم غدٍ؛ لأنَّه لم يرَ فيه أيَّ تغييرٍ جدِّيٍّ للسِّياسات التي أوصلَت البلدَ إلى ما هو عليه منذ 30 عامًا".وطالبَ مراد "بتشكيلِ حكومةٍ اليوم قبل الغد، وانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريَّةِ يؤمِنُ بعروبةِ لبنانَ، وسيادتِه، وحقِّه في استعادةِ أراضيه، وحمايةِ ثرواتِه بكلِّ الوسائل المتاحةِ، وأوَّلها المقاومةُ، ويستكملُ التَّحقيقَ الجنائيَّ، ويكرِّسُ استقلاليَّةَ القضاءِ، والفصل بين السُّلطات ويوقفُ الهدرَ والفسادَ".ودعا مراد إلى "تطبيقٍ كاملٍ لاتِّفاقِ الطَّائفِ، وإلغاءِ الطائفيَّة السِّياسيَّة، وبناءِ الدَّولةِ الواحدةِ في إطار اللَّامركزيَّةِ الإداريَّةِ، وإنشاءِ مجلسٍ للشُّيوخ، وسنِّ قانونٍ انتخابيٍّ عادلٍ يعتمدُ الدَّوائرَ الكبرى على قاعدة النِّسبيّة".