بعد فقدانه بحادثة مركب الموت... أيمن قباني جثة هامدة

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بعد أن فقد المواطن "أيمن قباني" سكان بلدة عيّات العكاريّة اثر غرق المركب غير الشرعيّ أمام سواحل مدينة طرطوس السوريّة، عثر عليه منذ بعض الوقت قرب جزيرة البحاس السوريّة وقد تم نقله إلى مستشفى الباسل في سوريا.إلى ذلك، عثر أمام الجزيرة على 5 جثث متحلّلة.