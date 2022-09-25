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لبنان

بيان عن "تاتش" بعد توقف الارسال في هذه المناطق

Lebanon 24
25-09-2022 | 09:07
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صدر عن شركة "تاتش" البيان التالي:
 
أوردت شركة تاتش أن محطة إرسالها في القبيات تعرضت للسرقة حوالي الساعة الثانية من فجر نهار الأحد حيث قام مجهولون بسرقة البطاريات الأساسية التي تشغّل المحطة الأم مما أدى إلى توقف الإرسال لبعض الوقت في جزء من منطقة عكار التي تغذيها هذه المحطة والقرى المجاورة بما فيها جبل أكروم، العبّودية، أطلبة، شدرا، حلبا الساحة، كفرتون، ماشتا، عودين، سرار، سويسة، تل حميرة، وادي خالد، القبيات وتيشاع.
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إلا أن فرق عمل تاتش التقنية سارعت فوراً إلى الموقع  وعملت طوال ساعات الفجر الأولى، فأعادت إرسال الشبكة إلى طبيعته في تمام الساعة السادسة صباحاً، من خلال استخدام حلول بديلة ومبتكرة باتت تعتمدها في هذه الظروف الاستثنائية ومن شأنها إحداث فرق كبير على صعيد تجربة مشتركيها لخدماتها بكل فئاتها. 

وتلك هي المرة الثانية التي يتم فيها سرقة محطة القبيات حيث سرق من قبل مولد الكهرباء، وهو ما يتعرض له عدد من المحطات نفسها التي تتكرر فيها عمليات السرقة، لذا تتعاون تاتش مع وزارة الاتصالات للوصول إلى آلية تضمن من خلالها أمن محطاتها الأساسية للحد من عمليات التعدي والسرقة، كونها تنعكس سلباً على خدماتها.


ويهم شركة تاتش التأكيد أنها تلتزم تحقيق خطة الحل المتفق عليها مع وزارة الاتصالات لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات، وأن كل الخطوات التي تتخذها على واقع الأرض تصب ضمن الإجراءات الآيلة إلى بلوغ توفر شبكتها نسبة الـ 95% ضمن الأسابيع القليلة المقبلة.
 
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