توقيف مطلوبين بجرائم خطف وقتل واتجار بالمخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25 / 9 / 2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلًا في مدينة بعلبك وأوقفت ‏المواطن (ح.ز.) وشقيقَيه (ح. ز.) و(ع.ز.)، المطلوبِين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم ‏الخطف والقتل والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دوريات للجيش وافتعال إشكالات، ‏وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والمخدرات. ‏سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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