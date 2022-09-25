رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتوقع التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود قريبًا

قالت هيئة البث الإسرائيلية عقد يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عقد، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا طارئا مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وللبحث في مدى التقدم في ملف المفاوضات الجارية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين.

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ونقلت القناة العبرية الـ 13 عن لابيد توقعه التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأميركي، قريبا، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت قناة "المنار"نقلت عن مصادر مطلعة، أن الوسيط الأميركي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع، بعدما أرجأ إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة.