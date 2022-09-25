ارتفاع في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة ما بين 37800 و37900 ليرة للدولار الواحد.

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بينما كان يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 37650 و37750 ليرة للدولار الواحد.