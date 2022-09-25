في القلمون... إنقاذ سيدة تم حجزها داخل شقة سكنية لمدة 3 أيام

عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إنقاذ سيدة بعدما تم حجزها داخل شقة سكنية في منطقة النورث - القلمون، حيث مضى على وجودها في الداخل ٣ أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد استعانت عناصر فرق الإسعاف بسلم حديدي ليتم إنزال السيدة التي وصفت حالتها بالمستقرة.

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