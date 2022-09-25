وزير الثقافة في ذكرى غياب عبد الناصر: ما برح صوته يهدرُ في المجامع والأسماعِ

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أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، ان "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صمد في وجه العدوان، حتى صار رمز التحرير العالمي بعدما غنت له إفريقيا، وعلقت فلسطين عليه آمالها، وما برح صوته يهدرُ في المجامع والأسماعِ وهو يُلْهِبُ عزائم أبناء هذه الأمّة ويبث فيهم العزيمة والعزّة والوعي لخطر اسرائيل".وقال: "أما نحن هنا في لبنان، فنطمئنُه أننا قاتلناها وانتصرنا عليها وسنبقى على عهد النصر حتى تعودَ إلينا الحقوقٌ المسلوبةُ كلُّها."كلام الوزير المرتضى جاء خلال كلمة ألقاها في الذكرى 52 لغياب الرئيس جمال عبدالناصر، بدعوة من حزب "الاتحاد" خلال حفل اقيم في قصر الاونيسكو - بيروت.