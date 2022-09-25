حميه: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن السداد سيختم موقعه بالشمع الأحمر نهائياً

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، الأحد، البيان الآتي:

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"جدد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، تأكيده بأن المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه، وبناء عليه فقد أشرنا في الموازنة العامة على ما يلي:كل ‎شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقاً للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي".