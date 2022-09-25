Advertisement

لبنان

حميه: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن السداد سيختم موقعه بالشمع الأحمر نهائياً

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:05
A-
A+
Doc-P-994118-637997234405466070.jpg
Doc-P-994118-637997234405466070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، الأحد، البيان الآتي:
 
"جدد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، تأكيده بأن المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه، وبناء عليه فقد أشرنا في الموازنة العامة على ما يلي: 
Advertisement

كل ‎شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقاً للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-25
11:31 | 2022-09-25
11:18 | 2022-09-25
11:10 | 2022-09-25
10:50 | 2022-09-25
10:40 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website