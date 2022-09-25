رعد: الأميركيون يمنعون وصول رئيسٍ يعرف حقّ المقاومة

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "الأميركيين يمنعون وصول رئيسٍ في لبنان يعرف حق المقاومة"، مشيراً إلى أن واشنطن تريد أن تقرر اسم الرئيس وذلك انطلاقاً من التدخل الذي تُمارسه.

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