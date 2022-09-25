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لبنان

رعد: الأميركيون يمنعون وصول رئيسٍ يعرف حقّ المقاومة

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:10
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رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "الأميركيين يمنعون وصول رئيسٍ في لبنان يعرف حق المقاومة"، مشيراً إلى أن واشنطن تريد أن تقرر اسم الرئيس وذلك انطلاقاً من التدخل الذي تُمارسه.
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وفي كلمةٍ له خلال احتفال في بلدة عدشيت، سأل رعد: "لماذا يريدون رأس المقاومة وسلاحها ونهجها، لأنّ هذه المقاومة هي البقية الباقية في هذه المنطقة التي تتصدى للعدو الاسرائيلي".

وختم رعد: "هذا الكيان الصهيوني لن يطول أمَد بقائه، وعصر الصهاينة متوقّف على نموّ إرادتنا وسنواصل مسيرتنا والتزامنا إذا كانوا يحاربون المقاومة لانها تمتلك عقيدة الدفاع عن الوطن وكرامته فهذه العقيدة سنتمسك بها اكتر فأكثر".
 
 
 
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