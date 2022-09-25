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لبنان

وفد قطريّ في لبنان هذا الأسبوع.. فرص عمل في الدوحة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2022 | 11:31
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يصل الى لبنان الخميس المقبل وفد قطري يضم شخصيات من وزارة الصحة والعمل والداخلية، إضافة الى مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، للقاء وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، وعلى جدول أعمالهم اتفاقية لتوفير فرص عمل في السوق القطري، خصوصاً على أبواب استعداد قطر لاستقبال كأس العالم.
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كذلك، سيبحث الوفد في مواضيع أخرى، على انّ يُعلن في مؤتمر صحفي مرتقب تفاصيل الاتفاقية، وذلك قبل زيارة الجانب اللبناني الى الدوحة الشهر المقبل لاستكمال المشروع.
 
وتأتي هذه الزيارة بعد اللقاء الذي جمع بيرم بنظيره القطري علي بن صميخ المري، على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة وتم على اساسه الاتفاق على ارسال وفد الى لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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