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لبنان

مشاورات أمنيّة.. ما الذي تبحثه إسرائيل بشأن لبنان؟

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:54
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أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، يائير لابيد، جلسة مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، للبحث في سيناريوهات محتملة للتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وخصص الاجتماع من اجل بحث سيناريوهات اندلاع مواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية في ظل المفاوضات على ترسيم الحدود مع لبنان.
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لا موعد لاستخراج الغاز
وفي الجلسة أوضح لابيد أنه لم يحدد بعد موعداً دقيقاً لبدء استخراج الغاز من حقل " كاريش"، فيما كانت مصادر إسرائيلية رجحت ألا يتم ذلك قبل منتصف تشرين الأول المقبل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد وجه تحذيرا مطلع الشهر الجاري لزعيم حزب الله حسن نصر الله من عرقلة مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان أو إلحاق ضرر بمنصة حقل كاريش.

قواعد إيرانية
كما اتهم في تصريحات لاحقة إيران بمحاولة "شراء" لبنان من خلال جعله يعتمد على حزب الله في الوقود وإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد.

وأوضح حينها أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة".
يذكر أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني يجريان منذ أشهر طويلة مفاوضات عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية المشتركة فيما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف في البحر.
 
(العربية)
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