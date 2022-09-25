Advertisement

لبنان

أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!

Lebanon 24
25-09-2022 | 12:26
A-
A+
Doc-P-994139-637997313536619508.jpg
Doc-P-994139-637997313536619508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصد مُواطنون في سماء لبنان، مساء اليوم الأحد، موكباً لمجموعة الأقمار من الاصطناعية التي تطلقها شركة "سبيس إكس" ضمن مشروع "ستارلينك".
 
وقبل نحو شهرين، جرى رصد المشهد نفسه في سماء لبنان، وقد ظنّ البعض في بادئ الأمر أن الأجسام التي كانت تتحرّك في السماء هي نيازك، لكن تبين لاحقاً أنها أقمار اصطناعية.
Advertisement
 
ويهدفُ مشروع "ستارلينك" إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.
 
ويستهدف هذا المشروع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.
 
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد وُضعت أقمار "ستارلينك" في مدار منخفض حول الأرض لجعل الاتصال بين الأقمار الاصطناعية والأرض في أسرع وقت ممكن.
 
وعملياً، فإن تلك الأقمار الاصطناعية ستوفر تغطية الوصول إلى الانترنت إلى 40 دولة بالحدّ الأدنى، كما تهدف إلى تقديم خدمة الهاتف المحمول العالمية بعد العام 2023.
 
وكانت عملية إطلاق أقمار "ستارلينك" بدأت قبل نحو 3 سنوات، واعتباراً من أيلول 2022، سيتكون مشروع "ستارلينك" من أكثر من 3 آلاف قمر صناعي.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2022-09-25
15:11 | 2022-09-25
14:52 | 2022-09-25
14:03 | 2022-09-25
13:35 | 2022-09-25
13:04 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website