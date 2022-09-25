أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!

رصد مُواطنون في سماء لبنان، مساء اليوم الأحد، موكباً لمجموعة الأقمار من الاصطناعية التي تطلقها شركة "سبيس إكس" ضمن مشروع "ستارلينك".

وقبل نحو شهرين، جرى رصد المشهد نفسه في سماء لبنان، وقد ظنّ البعض في بادئ الأمر أن الأجسام التي كانت تتحرّك في السماء هي نيازك، لكن تبين لاحقاً أنها أقمار اصطناعية.

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ويهدفُ مشروع "ستارلينك" إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.

ويستهدف هذا المشروع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد وُضعت أقمار "ستارلينك" في مدار منخفض حول الأرض لجعل الاتصال بين الأقمار الاصطناعية والأرض في أسرع وقت ممكن.

وعملياً، فإن تلك الأقمار الاصطناعية ستوفر تغطية الوصول إلى الانترنت إلى 40 دولة بالحدّ الأدنى، كما تهدف إلى تقديم خدمة الهاتف المحمول العالمية بعد العام 2023.

وكانت عملية إطلاق أقمار "ستارلينك" بدأت قبل نحو 3 سنوات، واعتباراً من أيلول 2022، سيتكون مشروع "ستارلينك" من أكثر من 3 آلاف قمر صناعي.