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لبنان

رمايات واختبار أسلحة.. ماذا فعل مواطنون داخل ثكنة للجيش؟ (صور)

Lebanon 24
25-09-2022 | 12:53
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أقامت قيادة الجيش نشاطاً للمواطنين تمثل بيومٍ مفتوحٍ في فوج المدفعية الثاني بثُكنة نهرا الشالوحي - ملعب المدينة الكشفيّة.
وتخلّل النشاط تنفيذ رمايات عسكرية مختلفة، كما كان المواطنون على تماسٍ مع آليات وأسلحة عائدة للجيش.
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