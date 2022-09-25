رمايات واختبار أسلحة.. ماذا فعل مواطنون داخل ثكنة للجيش؟ (صور)

أقامت قيادة الجيش نشاطاً للمواطنين تمثل بيومٍ مفتوحٍ في فوج المدفعية الثاني بثُكنة نهرا الشالوحي - ملعب المدينة الكشفيّة.

وتخلّل النشاط تنفيذ رمايات عسكرية مختلفة، كما كان المواطنون على تماسٍ مع آليات وأسلحة عائدة للجيش.