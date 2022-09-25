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لبنان

نائب يتعرض لوعكة صحية.. وهذا هو وضعه

Lebanon 24
25-09-2022 | 13:35
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 أعلن المكتب الاعلامي للنائب سعيد الأسمر، في بيان، أن "عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر تعرض مساء اليوم لوعكة صحية بسيطة استدعت دخوله الى مستشفى جزين الحكومي لبعض الوقت،وما لبث أن غادر الى منزله وهو حالياً بصحة جيدة ويشكر كلّ من اتصل وحضر للإطمئنان الى صحته".
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