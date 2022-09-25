حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 441090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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