جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً

قالت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إنّهُ من المُتوقع أن تشهد تسعيرة الكيلوواط نهاية شهر أيلول الجاري ارتفاعاً ملحوظاً بسبب تزايد سعر صفيحة المازوت بشكل مُتتابع خلال الشهر الحالي.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ التسعيرة قد تتجاوز الـ15500 ليرة لبنانية للكيوواط الواحد، علماً أن التسعيرة الأخيرة التي صدرت حدّدت السعر بـ15176 ليرة لبنانية.

بدورها، أشارت المصادر إلى أنه لم يجرِ حتى الآن أي اتفاقٍ مع وزارة الطاقة والمياه بشأن اعتماد تسعيرة بالدّولار الأميركي، موضحة أنّ هذا الأمر قد لا يتحقق في الوقتِ الرّاهن.

أضافت :"لا يمكننا الاستمرار بالتسعير بالليرة بينما نشتري المازوت بالدولار في حين أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية".