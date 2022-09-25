Advertisement

لبنان

حادثة في الجنوب.. شابّة تواجه مُسلّحين في البحر فما علاقة "الموساد"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2022 | 15:11
A-
A+
Doc-P-994159-637997430839647176.jpg
Doc-P-994159-637997430839647176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدَ الشاطئ بين منطقتي خيزران وعدلون - جنوب لبنان، اليوم الأحد، حادثة غير متوقّعة استهدفت الشّابة "ر.همداني" وصديقها "ج.برادعي"، وذلك أثناء مُمارستهما رياضة التزلج المائي بين صيدا وصور عبر استخدام مظلّة شراعيّة. 
Advertisement

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ مُسلّحين أوقفوا فجأة برادعي وهمداني بين خيزران وعدلون، وذلك أثناء وصولهما إلى الشاطئ بهدفِ الاستراحة قليلاً. 

ولفتت المصادر إلى أنّ المسلحين زعموا أنهم من حركة "أمل"، وقد طلبوا من الشابة همداني "الاحتشام" عبر إعطائها غطاءً لإحدى الطاولات باعتبار أنها كانت ترتدي زيّ السباحة.

وأشارت المصادر إلى أنّ المسلحين اتهموا الشابة همداني وصديقها برادعي بالانتماء إلى "الموساد الإسرائيلي"، باعتبار أنهما وصلا إلى الشاطئ بواسطة مظلتين شراعيتين. 

وإثر ذلك، طلب المسلحون من مخابرات الجيش الحضور إلى المكان لاستلام الشابة وصديقها. ووفقاً للمصادر، فقد خضعت همداني مع برادعي للتحقيق لأكثر من 3 ساعات ونصف ثم جرى إطلاق سراحهما فوراً بعدما تبيّن أنه لا علاقة لهما بما نُسب إليهما من اتهامات. 

وخلال شيوع الخبر المرتبط بالحادثة، تمّت الإشارة إلى أنّ أمر توقيف الشابة همداني وصديقها برادعي قد جرى في منطقة عدلون، إلا أن مصادر حركة "أمل" في المنطقة نفت لـ"لبنان24" نفياً قاطعاً هذا الأمر، معتبرة أن لا دخل لا للمنطقة ولا للحركة بأيّ أمرٍ حصل على هذا الصعيد.

وأكدت المصادر أنّ أي نشاطٍ رياضي مُرحّب به، ولا علاقة لأي جهة بالرياضيين ولا بأنشطتهم التي يقومون بها بكلّ حُريّة وأمان بأي منطقة لبنانية.
 
إلى ذلك، أكدت مصادر "لبنان24" إنّ النشاط الذي كانت تقوم به همداني مع برادعي، يندرج في إطار تحدّ رياضي يهدف للانتقال من صيدا إلى صور عبر التزلج المائي في غضون 198 دقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة "togetherlibeirut".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:28 | 2022-09-25
18:22 | 2022-09-25
18:17 | 2022-09-25
18:02 | 2022-09-25
16:55 | 2022-09-25
16:49 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website