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لبنان

اللواء خير يُواكب مأساة "زورق طرطوس".. ونداءٌ إلى أهالي الرّكاب

Lebanon 24
25-09-2022 | 16:16
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كشف أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير عن "وجود 40 جثة لشهداء غرقوا في الزورق قبالة جزيرة ارواد السورية ولم يتم التعرف الى هوياتهم".

ودعا اللواء خير أقارب وأهالي ركاب الزورق المذكور المفقودين التوجه الى مركز الصليب الاحمر في منطقة العريضة الحدودية، او في مركز طرابلس لتسجيل اسمائهم وارقام هواتفهم للانتقال مع الصليب الاحمر الى مستشفى الباسل في طرطوس للتعرف على الجثث باسرع وقت ممكن ليتم بعدها استعادة من يتم التعرف اليه.
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