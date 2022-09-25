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لبنان

مُجدداً.. زورق إسرائيلي يخرقُ المياه اللبنانيّة

Lebanon 24
25-09-2022 | 16:40
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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25 / 9 / 2022 الساعة 6.50 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 240 متراً ولمدة 15 دقيقة. وتتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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وفي سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقومُ بتواريخ: 26، 27، 28 و29 / 9 / 2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات وبيروت".
 
 
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