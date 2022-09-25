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لبنان
الضغوط نجحت
Lebanon 24
25-09-2022
|
18:02
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نجحت الضغوط التي مارستها الهيئات الإقتصادية على جمعية المصارف لإعادة فتح البنوك أبوابها عشية إستحقاق الرواتب الموطّنة في المصارف، وتجنباً لمزيد من التلاعب بأسعار صرف الدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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