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Lebanon 24
25-09-2022 | 18:22
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أشاد مرجع روحي مسيحي بمضمون كلمة مفتي الجمهورية في إفتتاح لقاء النواب السنّة في دار الفتوى، وبالبيان الختامي المفعم بروح الوطنية والحرص على إستقرار الوطن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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