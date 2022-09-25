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لبنان

الحوت لـ"السياسة" الكويتية: المكوّن السُنّي متماسك

Lebanon 24
25-09-2022 | 18:28
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أكّد النائب الدكتور عماد الحوت لـ"السياسة" الكويتية أن "أهمية اجتماع دار الفتوى تكمن في إعطاء رسالة واضحة بأن المكوّن السني، وعلى عكس ما يحاول البعض أن يوحي، هو مكوّن متماسك وله موقف مشترك في كثير من القضايا، سيما القضايا الوطنية الكبرى، كانتخابات الرئاسة"، لافتاً، إلى أن "هذا اللقاء بحجم النواب الذين شاركوا فيه، شكّل عملية دفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية واحترام هذا الأمر، وفق معايير واضحة حددها هذا اللقاء، في ما يتعلق بمواصفات الرئيس. (السياسة الكويتية)
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