روايات تحكى للمرة الأولى.. هذا ما جرى في اللحظات الأخيرة على "زورق الموت"

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كتبت "نداء الوطن": لا تزال كل من طرابلس وعكار تحت تأثير صدمة المركب الغارق قبالة شاطئ طرطوس وتتشابه الأمور بين حزن ودفن هنا وانتظار لمفقود بلَوعَة هناك.في السياق لم يكن يوم أمس أمام الحدود اللبنانية السورية في نقطة العريضة كاليومين الأولين من حيث ضغط الأهالي، كانت حركة الناس أخف وما كان أشيع من معلومات بأن ما سيصل إلى لبنان من الداخل السوري هي 3 جثث وناجيان فقط.الفلسطيني جهاد مشلاوي، واحد من الناجين من على متن المركب، نقله الصليب الاحمر اللبناني من سوريا الى الحدود اللبنانية في العريضة، حيث تولى الهلال الاحمر الفلسطيني نقله الى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في بيروت، وهناك تلقى العلاج وغادر الى منزله في منطقة برج حمود، فيما اصيب والده بجلطة قلبية نتيجة فقدان أثره لحظة الغرق وهو يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.يروي جهاد تفاصيل رحلة الموت، ويقول: «ما جرى كان بشعاً جداً، بل هو كابوس لا يمكن نسيانه، لانه في النهاية زهقت ارواح بريئة كانت تسعى الى حياة حرة كريمة خلف البحار»، كاشفاً "ان المركب لم يغرق كما يعتقد البعض، بل تعطل "موتيره" ولم يشتغل مجدداً، وبدأت الامواج تتلاطمه يمنياً وشمالاً الى ان انقلب رأساً على عقب دون ان يتحطم، كثير من المهاجرين بقوا قربه لساعات طويلة على أمل وصول النجدة، والبعض بدأ يسبح فعثرت عليه الزوارق السورية او الروسية وأنقذتهم قبل الوصول الى موقع المركب".عندما قررت التوجه نحو اليابسة، قطعت مسافة طويلة وسبحت لمدة 13 ساعة، الى ان وصلت الى شاطئ طرطوس وهناك تمّ انقاذي ومساعدتي حيث ابلغتهم تفاصيل مع جرى، معتبراً من الصعوبة بمكان العثور على ناجين بعد هذه الايام، قائلاً: "انها مأساة انسانية".شقيق الناجي من آل حمد تحدث إلى "نداء الوطن" وأشار إلى أن "شقيقه قد باع سيارته واستعمل ثمنها من أجل الهجرة بالمركب. إن ما دفعه إلى ذلك هي الأوضاع المعيشية والإقتصادية القاسية وكان عنده بعض الجروح بسبب الرحلة ونحن بانتظار وصوله لنعرف كل التفاصيل لأنه هاجر من دون أن يخبرنا".بالمقابل وفي نفس الإطار، استمرت الدعوات للأهالي ولكل من يفكر بالسفر بهذه الطريقة إلى عدم القيام بذلك، وقد روى أحد الأشخاص من عكار، الذين خرجوا برحلة مركب من هذه المراكب لـ"نداء الوطن"، أن الأمور في أوروبا لم تعد كما في السابق ويجب أن يعلم من يفكر في الهجرة أنه لن يكون في رحلة نزهة وهناك عذابات طويلة بانتظاره، هذا إن وصل، ناهيك عن المصاعب والمخاوف التي سيعيشها لأيام وهو على متن المركب.