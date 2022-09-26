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لبنان

باسيل "يفضّل" المرشح التوافقي، فهل يطرح اسم" هذه الشخصية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2022 | 01:15
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يحاول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل منع وصول اي شخصية  ذات حيثية شعبية او سياسية الى رئاسة الجمهورية كي لا يؤثر الامر على واقعه على  الساحة المسيحية.
وبحسب مصادر مطلعة"فإن باسيل ليس مستعدا لدعم اي حليف او خصم لكي يكون رئيسا، بل يسعى الى التوافق مع اي طرف على شخصية وسطية يكون له دور في اختيارها،  لا في تأييدها فقط".
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وتعتبر المصادر" ان لباسيل بعض المرشحين الذين قد يعلن عنهم في مرحلة مقبلة او يسعى للتوافق على اسمائهم مع حلفائه".
وفي السياق ذاته طرَحت فاعليات سياسيّة في كواليس اجتماعاتٍ مغلقة مؤخراً، اسم أحد النواب المُقرّبين من "التيار الوطني الحر" ليكونَ من ضمن الشخصيّات التي قد يتمّ طرحها في إطار الاستحاق الرئاسيّ.
مع هذا، فإنّ تلك الشخصيّة تعدُّ مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون، كما أنّ لديها علاقات جيّدة مع أطرافٍ أخرى مثل "الثنائي الشيعي"، وبالتالي يمكن أن تأخذ هامشاً من الدّعم السياسي والنّيابي. 
وعملياً، فإنّ المراقبين يعتبرون أن تلك الشخصية وسطيّة نوعاً ما ولم تجنَح كثيراً باتجاهِ تنفيذ سياسات رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل رغم العلاقة الجيّدة، كما أنّها لم تكُن رأس حربةٍ في أي معركة سياسية ضدّ باقي الأطراف، سواء في معارك الحكومة أو غيرها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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