بعد اسبوع من الاغلاق... هل عادت المصارف الى عمل في صيدا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان معظم المصارف في صيدا ما زالت مغلقة، ولم تقدم حتى الساعة على فتح أبوابها ضمن أطر معينة، عملا بالبيان الصادر في الأمس عن جمعية مصارف لبنان.

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