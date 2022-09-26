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لبنان

زحمة سير خانقة على الطريق البحرية في جل الديب.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 01:49
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن تسرباً للمياه حدث على الطريق البحرية في جل الديب.

 وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة جدا في المحلة.
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