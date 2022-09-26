طامحون لرئاسة الحكومة.. ينشطون

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تأخذ عملية تشكيل الحكومة اتجاهات ايجابية ما يعني ان الرئيس نجيب ميقاتي سيكون رئيساً للحكومة في المرحلة المقبلة ،الا ان بعض الطامحين لرئاسة الحكومة يقومون بنشاط سياسي بارز.وتقول مصادر مطلعة "ان اكثر من شخصية سنيّة تطرح اسماؤهم عادة لرئاسة الحكومة يقومون بإتصالات واسعة مع القوى السياسية ويسعون الى تحسين علاقتهم مع شخصيات ونواب واحزاب".وترى المصادر" ان هؤلاء الطامحين يحاولون ايضاً تمتين علاقاتهم بعدد لا بأس به من سفراء الدول الاجنبية والعربية المعنية على الساحة اللبنانية".