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لبنان

نائب قلق... "لبنان يتصحّر"!

Lebanon 24
26-09-2022 | 02:16
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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على  "تويتر" : "المطلوب من الحكومة والأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة، بالتعاون مع البلديات والمخاتير، خطة طوارئ لحماية ما تبقى من ثروة حرجية، في وجه مفتعلي الحرائق طمعا بالحطب،  بعد غلاء المازوت. لبنان يتصحر رويدا رويدا، بفعل الاجرام المتعمد حينا، والأهمال احيانا أخرى".
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