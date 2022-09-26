29
o
بيروت
29
o
طرابلس
15
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرشح حزب لله لرئاسة الجمهورية ..مفاجأة !
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
|
Lebanon 24
26-09-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطالما تبنى البعض مبدأ فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن السياسة من دون اي مقاربة جدية لكيفية تطبيق هذا المبدأ في ظل مجتمع طائفي مذهبي مركب، لا يمكن ان يستقيم الحكم فيه الا على مبدأ الوفاق. وتاريخ لبنان بحديثه شاهد على الاستنزاف الذي وصله البلد نتيجة استغلال البعض للطائفة والمذهب وتسويق البعض لمشاريعهم من كيس تلك الطائفة او المذهب ، في المقابل ولدى كل انتكاسة كانت المرجعيات الدينية والروحية تتداعى وتدعو للجمع ورأب الصدع وتغليب مصلحة الوطن على اي اعتبار.
Advertisement
من هنا يأتي لقاء دار الافتاء الذي حصل مؤخرا والذي جمع النواب السنّة في صلب تدعيم المسار الوطني من خلال تأكيده على التمسك باتفاق الطائف وتعزيز وحدة الصف ومنع الفراغ الرئاسي ، وهي في الاصل عناوين تصب في مصلحة كل الطوائف وليس في مصلحة السنّة فقط. لكن هذه الخطوة ينبغي ان لا تكون يتيمة بل يقتضي ان تستكمل بلقاء يجمع جميع المرجعيات الدينية والروحية والسياسية تحت العناوين عينها خاصة على مستوى الاستحقاق الرئاسي في ظل بروز عجز واضح لدى القوى السياسية عن الاتفاق على مواصفات الشخصية الجامعة حتى الساعة. كما ان من شأن ذلك ان يؤكد ان المرجعيات الدينية والروحية هي خارج اطار الصراعات السياسية وتعمل بشكل وطني خالص وهي قادرة على خلق مساحة تفاهمات مشتركة خاصة في ما يتعلق بمواصفات رئيس الجمهورية باعتبار انه رئيس لكل لبنان بكل انتماءات ابنائه وتوجهاتهم ، وعلى الجميع ان يكونوا معنيين به وضنين بدوره .
بالطبع بورصة الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية لا مفاجآت فيها حتى الساعة وكل ما ينشر عبر الاعلام من قراءات تحمل اسماء المرشحين الاكثر حظا او الاقل حظا هو في غير محله. فمن يقرأ البيان الاخير لممثلي المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية حول لبنان والذي ركزوا فيه على ان يحرص" رئيس الجمهورية المنتخب على توحيد الشعب اللبناني وان يعمل مع الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة للتغلب على الازمة الحالية" يرى بان على رئيس المجمهورية المطلوب ان يكون قادرا على الجمع بين اللبنانيين، اي ان لا في الاصل طرفا بل يتمتع بعلاقات دولية واقليمية قوية ليتمكن من اخراج لبنان من ازمته، وبالطبع هذه المواصفات تنطبق فقط على مرشح "مفاجأة" او اسم جديد من خارج السرب.
قد يرى البعض ان مرشح "المفاجأة" قد يصطدم برفض "الثنائي الشيعي" وتحديدا حزب الله ، الا ان مسار الامور يشير الى ان عين حزب الله اليوم على ملف ترسيم الحدود ونتائجه فقط، وان الاستحقاق الرئاسي قد يكون الورقة التي يمكن ان يتنازل عنها كبادرة تطمين وحسن نية تجاه الخارج من خلال موافقته على انتخاب مرشح من خارج الاصطفاف السياسي وليس ما يمنع ان يكون مقربا من باريس باعتبارها الطرف الاقرب اليه والاقدر على الحوار معه . ومن جهة أخرى فان هذه الورقة تنجيه من الاحراج في الاختيار بين حليفيه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لما لهذا الاختيار من انعكاسات.
بالطبع ان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي هي ورقة قوية يرغب حزب الله ايضا في نجاحها للتعكيز عليها في المستقبل. قوة هذه الورقة يمكن استنتاجها من الضمانات المطلوبة في مقابل انجاحها وهي تتمثل بالضمانات الامنية وتحديدا امن اسرائيل وضماناته على الحدود وسرعة الترسيم واستخراج النفط والغاز في المنطقة والتحكم به في ضوء الازمة الاوكرانية الروسية. تلك الضمانات تمثل بالنسبة لحزب الله نقطة ضعف يمكنه استغلالها في حال لم تجر الرياح كما يشتهي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
ضيوف لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
14:03 | 2022-09-25
25/09/2022 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
14:52 | 2022-09-25
25/09/2022 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
12:26 | 2022-09-25
25/09/2022 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"
Lebanon 24
بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"
02:45 | 2022-09-26
26/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الجنوب.. شابّة تواجه مُسلّحين في البحر فما علاقة "الموساد"؟
Lebanon 24
حادثة في الجنوب.. شابّة تواجه مُسلّحين في البحر فما علاقة "الموساد"؟
15:11 | 2022-09-25
25/09/2022 03:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-09-26
"تكامل" بين دريان والراعي.. هل وصلت "رسائل" البطريرك الرئاسية؟!
06:00 | 2022-09-26
مَن يستعجل حصول الانتخابات الرئاسية؟
06:10 | 2022-09-26
برّي رفع جلسة الموازنة إلى الساعة السادسة مساء... ما هي أبرز البنود التي أقرّها المجلس النيابيّ؟
09:55 | 2022-09-26
بشأن الرواتب... هذا ما يعمل عليه أحد النواب قبل الجلسة المسائيّة
09:50 | 2022-09-26
باخرة أوكرانيّة محمّلة بالذرة والزيت النباتي تصل إلى مرفأ طرابلس
09:36 | 2022-09-26
بعثة اتحاد الجامعات الى كأس العالم للمواي تاي في تركيا
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
26/09/2022 17:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
26/09/2022 17:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
26/09/2022 17:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact