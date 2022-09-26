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لبنان

بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2022 | 02:45
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قالت مصادر مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "إستقرار سعر دولار صيرفة عند 29800 ليرة لبنانية هو أمرٌ وارد، لكن هناك ترجيحات بأن يقفز سعر الدولار ليصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية أو أكثر من ذلك بقليل". 
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وأشارت المصادر إلى أنّ إعادة فتح المصارف أبوابها اليوم لتصريف أعمال المواطنين، سيُساهم في إرساء ارتياحٍ ضمن السوق، إذ أنّ المعاملات ستنشط من جديد، وبالتالي ستكون هناك عودة جيّدة للحركة الماليّة، وهذا أمرٌ مطلوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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