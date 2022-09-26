بعد عودة المصارف.. هكذا سيُصبح دولار "صيرفة"

قالت مصادر مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "إستقرار سعر دولار صيرفة عند 29800 ليرة لبنانية هو أمرٌ وارد، لكن هناك ترجيحات بأن يقفز سعر الدولار ليصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية أو أكثر من ذلك بقليل".

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