مأساة "مركب طرطوس" تابع... عدّاد الضحايا يرتفع

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور صباح اليوم على جثة ضحية جديدة من ضحايا "مركب طرطوس".

ومع العثور على الضحية الجديدة، يكون عدد الضحايا وصل الى 100 ضحية حتى الساعة.