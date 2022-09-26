30
o
بيروت
30
o
طرابلس
12
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
12
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مأساة "مركب طرطوس" تابع... عدّاد الضحايا يرتفع
Lebanon 24
26-09-2022
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور صباح اليوم على جثة ضحية جديدة من ضحايا "مركب طرطوس".
ومع العثور على الضحية الجديدة، يكون عدد الضحايا وصل الى 100 ضحية حتى الساعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر مُستجدات فاجعة "قارب الموت" في طرطوس.. كم بلغ عدد الضحايا؟
Lebanon 24
آخر مُستجدات فاجعة "قارب الموت" في طرطوس.. كم بلغ عدد الضحايا؟
26/09/2022 13:36:41
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أفغاني: ضحايا إثر انفجار في مدينة فيض آباد بـ أفغانستان
Lebanon 24
إعلام أفغاني: ضحايا إثر انفجار في مدينة فيض آباد بـ أفغانستان
26/09/2022 13:36:41
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء محمد خير: ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل اليوم إلى لبنان والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة وصاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم
Lebanon 24
اللواء محمد خير: ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل اليوم إلى لبنان والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة وصاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم
26/09/2022 13:36:41
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صعوبة التعرّف على ضحايا "قارب الموت" تؤخر التشييع
Lebanon 24
صعوبة التعرّف على ضحايا "قارب الموت" تؤخر التشييع
26/09/2022 13:36:41
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مركي طرطوس
ضحايا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
14:03 | 2022-09-25
25/09/2022 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
14:52 | 2022-09-25
25/09/2022 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
12:26 | 2022-09-25
25/09/2022 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
09:00 | 2022-09-25
25/09/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:40 | 2022-09-25
25/09/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-09-26
الترسيم يقترب: هل ينقذ النفط والغاز لبنان من الإنهيار؟
06:25 | 2022-09-26
تعديلٌ يطالُ دولار "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر الجديد
06:19 | 2022-09-26
بيان لهيئة إدارة السير والاليات والمركبات... ماذا في تفاصيله؟
06:10 | 2022-09-26
مُجريات جلسة الموازنة في البرلمان.. هذا ما أقرّه النواب حتى الآن
06:04 | 2022-09-26
سفير استراليا في لبنان زار الرابطة المارونية
06:00 | 2022-09-26
مَن يستعجل حصول الانتخابات الرئاسية؟
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
26/09/2022 13:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact