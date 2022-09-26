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لبنان

مأساة "مركب طرطوس" تابع... عدّاد الضحايا يرتفع

Lebanon 24
26-09-2022 | 02:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور صباح اليوم على جثة ضحية جديدة من ضحايا "مركب طرطوس".
 
ومع العثور على الضحية الجديدة، يكون عدد الضحايا وصل الى 100 ضحية حتى الساعة.
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