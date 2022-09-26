إشاراتٌ إسرائيليّة جديدة تجاه لبنان.. هل اقترب "التصعيد"؟

طرحت جلسة المشاورات الأمنيّة التي ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مؤخراً بشأن سيناريوهات اندلاع مواجهة مع "حزب الله"، جملة من التساؤلات عمّا إذا كان سيكون هناك فعلاً أي تصعيدٍ عسكريّ مرتقب في ظلّ "الإيجابية" التي تتزايد على خطّ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

Advertisement



وفي السّياق، قالت مصادر مواكبة لملف التفاوض حول الترسيم لـ"لبنان24" إنّه من العادي جداً أن يُواكب العدو الإسرائيلي الوضع الأمني وأن يُجري اجتماعاتٍ بشأن سيناريوهات مواجهة مُحتملة، وهذا الأمر ينبع من القلق المتزايد لدى تل أبيب من أي خطوةٍ قد يُقدم عليها "حزب الله" حينما يرى أن الأمور في ملف الترسيم وصلت إلى حائطٍ مسدود.



ولفتت المصادر إلى أنّ أغلب المعطيات تشيرُ إلى أنّ البوادر الإيجابية بشأن اتفاق الترسيم ستزدادُ بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، إذ من المُنتظر أن يبادر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لتقديم مسودة اتفاق إلى الجانب اللبنانيّ.