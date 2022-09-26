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لبنان

إشاراتٌ إسرائيليّة جديدة تجاه لبنان.. هل اقترب "التصعيد"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2022 | 03:15
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طرحت جلسة المشاورات الأمنيّة التي ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مؤخراً بشأن سيناريوهات اندلاع مواجهة مع "حزب الله"، جملة من التساؤلات عمّا إذا كان سيكون هناك فعلاً أي تصعيدٍ عسكريّ مرتقب في ظلّ "الإيجابية" التي تتزايد على خطّ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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وفي السّياق، قالت مصادر مواكبة لملف التفاوض حول الترسيم لـ"لبنان24" إنّه من العادي جداً أن يُواكب العدو الإسرائيلي الوضع الأمني وأن يُجري اجتماعاتٍ بشأن سيناريوهات مواجهة مُحتملة، وهذا الأمر ينبع من القلق المتزايد لدى تل أبيب من أي خطوةٍ قد يُقدم عليها "حزب الله" حينما يرى أن الأمور في ملف الترسيم وصلت إلى حائطٍ مسدود. 

ولفتت المصادر إلى أنّ أغلب المعطيات تشيرُ إلى أنّ البوادر الإيجابية بشأن اتفاق الترسيم ستزدادُ بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، إذ من المُنتظر أن يبادر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لتقديم مسودة اتفاق إلى الجانب اللبنانيّ.

اللافت أيضاً في مضمون الاجتماع الأمني للابيد هو أنّه لم يكن هناك أي تحديدٍ لموعد بدء استخراج الغاز من حقل "كاريش"، وهذا أمرٌ اعتبرته المصادر بمثابةِ تأكيد على أنه لا مواجهة، وتضيف: "حزب الله كان حاسماً إزاء نقطة واحدة وهي أن بدء استخراج الغاز يعني مواجهة، وطالما أن العدو ما زال يؤجّل خطوة الاستخراج، يعني أن حزب الله لن يتحرّك عسكرياً، وبالتالي فإنّ الأمور ما زالت على حالها في إطار التفاوض حصراً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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