نائب يتحدث عن علاقة بري- فرنجية.. ماذا قال؟

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أكد النائب ميشال موسى "ان نصاب جلسة اليوم قائم"، مشيرا الى ان "مسألة سعر صرف الدولار هي أبرز النقاط التي سيتمحور حولها النقاش".وقال في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان " ان اتجاه الجلسة نحو إقرار الموازنة على الرغم من الثغرات التي تتضمنها لكونها موازنة الضرورة ووقف الصرف على القاعدة الاثني عشرية".وعن الملف الحكومي، قال: " ان الحديث يشير الى إجراء تعديل على الحكومة الحالية، بانتظار ما يحمله الرئيس نجيب ميقاتي بعد عودته من نيويورك وما سيفضي إليه اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية".وردا على سؤال ما إذا كان رئيس "تيار المردة" هو مرشح الرئيس نبيه بري لرئاسة الجمهورية، أكد ان "فرنجية قريب من الرئيس بري بالشخصي وبالأفكار، الا ان المطلوب هو الأكثرية الموصوفة التي يتميز بها هذا الاستحقاق"، لافتا الى" ان التواصل مع الافرقاء كافة هو الذي سيحدد الاسم".