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لبنان

بعد ان نفّذ أكثر من 65 عملية سرقة..قوى الأمن توقفه في سوق الأحد

Lebanon 24
26-09-2022 | 03:12
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات من قبل شخص مجهول الهوية، يقوم بكسر زجاج السيارات المركونة على جانب الطرقات، وسرقة ما بداخلها من هواتف خليوية، مبالغ مالية، حواسيب محمولة وغيرها، وذلك في العديد من مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
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 على الاثر، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

- م. ح. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)

 بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ ١٨-٩-٢٠٢٢، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سوق الأحد على متن دراجة آلية، أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة من داخل إحدى السيارات في المحلة المذكورة. بتفتيشه ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كمية من مفاتيح السيارات والمنازل، هاتفين خليويين ومبلغ مالي.

كذلك، بتفتيش منزله الكائن في محلة حارة حريك عثر في داخله على بعض المسروقات عبارة عن: حاسوب محمول، هاتف خليوي ومسدس حربي.

 بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ أكثر من /٦٥/ عملية سرقة من داخل سيارات في العديد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كما اعترف بسرقة المسدس الحربي الذي ضبط في منزله من داخل سيارة في محلة سوق الأحد.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة إلكترونية...) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها.
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