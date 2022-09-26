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لبنان

إلى المواطنين.. هذا موعد تأخير الساعة

Lebanon 24
26-09-2022 | 03:40
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صدر عن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمد مكيّة مذكرة جاء فيها: عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، يذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 29-30/10/2022 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
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واليكم نص القرار
 
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